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На Вінниччині чиновника міськради засудили до 5 років в'язниці

На Вінниччині чиновника міськради засудили до 5 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Чиновника міської ради, який вимагав 5 тисяч доларів за сприяння в оформленні документів на розміщення МАФу засуджено до 5 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

У червні 2017 року, прокуратурою Вінницької області до суду направлено обвинувальний акт відносно начальника Управління містобудування та архітектури одної з міських рад Вінницької області. Обвинувачення доводило, що вищевказана службова особа одержала неправомірну вигоду за свої корупційні “послуги” та сприяння при оформленні документів необхідних для отримання дозволу на розміщення торгового об’єкту — малої архітектурної форми.

За результатами судового розгляду, Козятинським міськрайонним судом ухвалено вирок, яким чиновника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення та призначено покарання — 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за винятком житла.

Раніше УНН повідомляв, на Чернігівщині піймали на хабарі у 27 тис. грн голову ОТГ.

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