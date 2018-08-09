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На вымогательстве взятки поймали одного из руководителей в ГФС

Киев • УНН

 • 9048 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве на вымогательстве взятки задержали руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Он требовал от представителя коммерческой структуры 20 тысяч долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На вымогательстве взятки поймали одного из руководителей в ГФС

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали противоправную деятельность должностного лица Государственной фискальной службы Украины. Руководитель одного из департаментов за содействие в проведении аудита предприятия и его дальнейшее закрытие требовал 20 тысяч долларов США взятки", - сообщили в полиции.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко при этом уточнил, что задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал 20 тыс долл.", - добавил Генпрокурор.

В рамках уголовного производства открытого, по данным полиции, по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели задержание фигуранта.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Руководителя одного из департаментов ГФС задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, налоговый инспектор предстанет перед судом за взятку 20 тысяч долларов.

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