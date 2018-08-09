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На вимаганні хабара спіймали одного з керівників у ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН.  У Києві на вимаганні хабара затримали керівника департаменту Державної фіскальної служби України. Він вимагав від представника комерційної структури 20 тисяч доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

На вимаганні хабара спіймали одного з керівників у ДФС

"Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадової особи Державної фіскальної служби України. Керівник одного з департаментів за сприяння у проведенні аудиту підприємства та його подальше закриття вимагав 20 тисяч доларів США хабара", - повідомили у поліції.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко при цьому уточнив, що затримали начальника Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України.

"Чиновник сплутав збори і побори. За зменшення штрафних санкцій з трьох підприємців вимагав 20 тис дол.", - додав Генпрокурор.

У межах кримінального провадження відкритого, за даними поліції, за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели затримання фігуранта.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Керівника одного з департаментів ДФС затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, податковий інспектор постане перед судом за хабар 20 тисяч доларів.

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