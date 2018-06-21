На выходных в Украине ожидается похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. После жаркой недели в Украине ожидаются прохладные выходные. Об этом сообщили УНН в Украинском гидрометцентре.
“Холоднее всего будет в субботу, в воскресенье на пару градусов выше... На следующей неделе жары не будет”, — сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в субботу 23 июня в западных регионах ожидается от 17 до 20 градусов. В южных и восточных регионах теплее — от 23 до 31 градусов. В центральных областях 19-21, 23-15 градусов. На всей территории ожидаются дожди.
В воскресенье 24 июня в Киеве ожидается 19-21 градуса.
С понедельника температуры начнет повышаться до 22-23 градусов.
Как сообщал УНН, 19 июня в западных областях Украины пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, в ливнях град и усиление ветра. На остальной территории осадков не ожидается.