На вихідних в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Після спекотного тижня в Україні очікуються прохолодні вихідні. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
“Найхолодніше буде у суботу, у неділю на пару градусів вище... На наступному тижні спеки не буде”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у суботу 23 червня в західних регіонах очікується від 17 до 20 градусів. У південних і східних регіонах тепліше — від 23 до 31 градусів. У центральних областях 19-21, 23-15 градусів. На всій території очкуються дощі.
У неділю 24 червня в Києві очікується 19-21 градуси.
З понеділка температури почне підвищуватися до 22-23 градусів.
Як повідомляв УНН, 19 червня в західних областях України пройдуть грозові дощі, можливі сильні зливи, у зливах град та шквалисте посилення вітру. На решті території суттєвих опадів не очікується.