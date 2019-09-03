На выходных в столице устроят сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве 7 и 8 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
Так 7 сентября (суббота) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
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- Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
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- Деснянском районе - ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);
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- Днепровском районе - б-р Игоря Шамо, 2-12;
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- Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
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- Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
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- Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А).
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В воскресенье, 8 сентября, в:
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- Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
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- Соломенском районе - ул. Ивана Пулюя, 5.
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Напомним, в Киеве студенты отравились шаурмой.