На выходных в столице устроят сельскохозяйственные ярмарки

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 2814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113377 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124190 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115686 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121549 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126144 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151357 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150813 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196278 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 130040 просмотра
Актуальное
На выходных в столице устроят сельскохозяйственные ярмарки

На выходных в столице устроят сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 14227 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве 7 и 8 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

Так 7 сентября (суббота) ярмарки состоятся в:

  • Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе - ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);
  • Днепровском районе - б-р Игоря Шамо, 2-12;
  • Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
  • Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А).

В воскресенье, 8 сентября, в:

  • Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
  • Соломенском районе - ул. Ивана Пулюя, 5.

Напомним, в Киеве студенты отравились шаурмой.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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