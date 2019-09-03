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На вихідних у столиці влаштують сільськогосподарські ярмарки

На вихідних у столиці влаштують сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві 7 та 8 вересня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.

Так, 7 вересня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера), вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);
  • Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

У неділю, 8 вересня, у:

  • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
  • Солом’янському районі – вул. Івана Пулюя, 5.

Нагадаємо, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

Українські Національні Новини

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