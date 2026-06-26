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На выезде из Крыма образовалась 15-километровая пробка, ночью движение по Крымскому мосту перекрыли – ASTRA

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

На выезде из оккупированного Крыма образовалась очередь из автомобилей длиной не менее 15 км. Ночью движение по Крымскому мосту временно перекрыли, причины не сообщаются.

На выезде из Крыма образовалась 15-километровая пробка, ночью движение по Крымскому мосту перекрыли – ASTRA

На выезде из временно оккупированного Крыма вечером 25 июня образовалась многокилометровая пробка. По оценке независимого издания ASTRA, длина очереди перед Крымским мостом достигла как минимум 15 километров, пишет УНН.

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Издание ссылается на видео очевидцев из Керчи, на которых видны большие скопления автомобилей, пытающихся покинуть оккупированный полуостров. По результатам OSINT-анализа ASTRA, очередь протянулась не менее чем на 15 километров.

В ночь на 26 июня мониторинговые каналы также сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту. Причины ограничения официально не назывались.

Накануне в оккупированном Крыму сообщали о масштабной атаке беспилотников. Взрывы раздавались, в частности, в районе Симферополя, Севастополя, Сак и других населенных пунктов, а российские власти периодически вводили ограничения движения транспорта.

Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян 25.06.26, 18:56 • 19027 просмотров

Степан Гафтко

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