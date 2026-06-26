На выезде из Крыма образовалась 15-километровая пробка, ночью движение по Крымскому мосту перекрыли – ASTRA

На выезде из временно оккупированного Крыма вечером 25 июня образовалась многокилометровая пробка. По оценке независимого издания ASTRA, длина очереди перед Крымским мостом достигла как минимум 15 километров, пишет УНН.

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Издание ссылается на видео очевидцев из Керчи, на которых видны большие скопления автомобилей, пытающихся покинуть оккупированный полуостров. По результатам OSINT-анализа ASTRA, очередь протянулась не менее чем на 15 километров.

В ночь на 26 июня мониторинговые каналы также сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту. Причины ограничения официально не назывались.

Накануне в оккупированном Крыму сообщали о масштабной атаке беспилотников. Взрывы раздавались, в частности, в районе Симферополя, Севастополя, Сак и других населенных пунктов, а российские власти периодически вводили ограничения движения транспорта.

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