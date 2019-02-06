На выборах "в тени" может работать более 1 млн человек - КИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На президентских выборах может нелегально работать более 1 миллиона человек. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КИУ.
"По данным экспертов КИУ, на президентских выборах может работать более миллиона граждан, работа которых будет оплачиваться в теневой способ. Прежде всего речь идет о работе агитаторов, наблюдателей, работников нижних звеньев избирательных штабов", - сказал Кошель.
По мнению главы КИУ, теневой способ оплаты - это традиционная проблема на выборах с конца 90-х годов, и масштабное использование теневых финансов на нынешних президентских выборах может иметь место в большинстве штабов кандидатов.
По его мнению, также существует традиционная проблема доплат в конвертах для членов избирательных комиссий.
"Политические партии и штабы кандидатов стараются не замечать этого явления. Однако, с учетом этой категории, общее количество "теневиков" на выборах может достичь 1,5 млн граждан", - сообщил глава КИУ.
"Для решения этой проблемы КИУ призывает штабы кандидатов не нарушать действующее законодательство и легально финансировать свои избирательные кампании. К примеру, заключать соглашения с "Укрпочтой" или коммерческими структурами на распространение своих агитационных материалов", - добавил Кошель.
Напомним, в ЦИК обсудили вопросы контроля избирательных фондов кандидатов в президенты.