На виборах "у тіні" може працювати понад 1 млн людей - КВУ

"За даними експертів КВУ, на президентських виборах може працювати більше мільйона громадян, робота яких буде оплачуватися у тіньовий спосіб. Насамперед йдеться про роботу агітаторів, спостерігачів, працівників нижніх ланок виборчих штабів", - сказав Кошель.

На думку голови КВУ, тіньовий спосіб оплати – це традиційна проблема на виборах із кінця 90-х років, і масштабне використання тіньових фінансів на цьогорічних президентських виборах може мати місце у переважній більшості штабів кандидатів.

На його думку, також існує традиційна проблема доплат у конвертах для членів виборчих комісій.

"Політичні партії і штаби кандидатів намагаються не помічати цього явища. Однак, із врахуванням цієї категорії, загальна кількість "тіньовиків" на виборах може сягнути 1,5 млн громадян", - повідомив голова КВУ.

"Для вирішення цієї проблеми КВУ закликає штаби кандидатів не порушувати чинне законодавство і легально фінансувати свої виборчі кампанії. До прикладу, укладати угоди із "Укрпоштою" чи комерційними структурами на поширення своїх агітаційних матеріалів", - додав Кошель.

Нагадаємо, у ЦВК обговорили питання контролю виборчих фондів кандидатів у президенти.