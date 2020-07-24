На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59533 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103590 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136342 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111575 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132902 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102354 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104667 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102130 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

Киев  •  УНН

 • 16573 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. По оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня являются Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые – коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8. В то же время самые высокие шансы на попадание в Киевсовет у партий Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина, ОПЗЖ, Победа Пальчевского, УДАР и Сила и Честь.
Таковы данные по результатам ставок в букмекерской конторе Фаворит спорт, передает УНН.

На выборах мэра столицы букмекерская контора лучшие коэффициенты ставок дает Виталию Кличко (1.10), Андрею Пальчевскому (4), Игорю Смешко (8) и Ирине Верещук (8). Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров ставок.

Неожиданностью стал весомый результат Игоря Смешко, который сравнялся в шансах с Ириной Верещук, за спиной которой стоит мощная парламентская партия.

В ставках на результат выборов в Киевсовет игроки выбирают семь партий, имеющих высокую вероятность попасть в городской совет. В частности, коэффициент партии Слуга народа набрать более 19,5% составляет 1.87, коэффициент УДАРа по набору более 11,5% составляет 1.70, коэффициент Оппозиционной платформы - За жизнь на получение более 9,5% и коэффициент Батькивщины на получение более 6,5% составляет 1.75 соответственно, коэффициент Победы Пальчевского набрать более 6,5% составляет 1.87, коэффициент Силы и Чести получить более 5,5% составляет 2.

Напомним, что коэффициент ставок - это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировки на определенный результат, тем выше его вероятность.

Украинские Национальные Новости

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