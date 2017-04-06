На Пасхальной выставке в Ужгороде представили более 500 писанок
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня, 6 апреля, в Закарпатском областном музее архитектуры и быта открыли ІІІ выставка-конкурс “Мир писанки-2017”, передает корреспондент УНН.
В экспозиции представлены более 500 писанок в разных техниках от 35 мастеров Закарпатья.
“Здесь можно увидеть писанки в традиционной восковой технике и вытравливания уксусом, писанки-дряпанки, мотанки, крапанки, керамические писанки и украшенные вышивкой и бисером... Всего участие в выставке-конкурсе приняли участие 35 мастеров из разных районов Закарпатской области и одна мастерица со Львовской области. Сегодня мы также определили победителей по трем номинациям конкурса — традиционные, авторские и новаторские писанки”, — рассказал УНН директор Закарпатского областного музея архитектуры и быта Василий Коцан.
Кроме того, на выставке представлены деревянные писанки в технике выжигания и художественной росписи, яйца, украшенные композициями из лент, пасхальные пряники и прочее. Фоном для экспонатов стали вышитые полотенца, большинство из которых старинные.
Продлится выставка “Мир писанки-2017” до 18 мая, когда весь мир будет отмечать Международный день музеев. А уже завтра, 7 апреля, на площади Народной в центре Ужгорода начнется областной фестиваль-конкурс “Воскресни, писанка!”, в рамках которого площадь украсят 54 писанковими деревьями, а все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.
Напомним, 30 марта, на центральной площади Мукачево выставили две уникальные писанки, выполненные в технике художественной ковки и классического витража Тиффани.