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На Великодній виставці в Ужгороді представили понад 500 писанок

Київ • УНН

 • 38953 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні, 6 квітня, у Закарпатському обласному музеї архітектури та побуту відкрили ІІІ виставку-конкурс “Світ писанки-2017”, передає кореспондент УНН.

В експозиції представлено понад 500 писанок у різних техніках від 35 майстрів Закарпаття.

“Тут можна побачити писанки у традиційній восковій техніці та витравлювання оцтом, писанки-драпанки, мотанки, крапанки, керамічні писанки та оздоблені вишивкою і бісером... Усього участь у виставці-конкурсі взяли участь 35 майстрів з різних районів Закарпатської області та одна майстриня зі Львівщини. Сьогодні ми також визначили переможців за трьома номінаціями конкурсу — традиційні, авторські та новаторські писанки...”, — розповів УНН директор Закарпатського обласного музею архітектури та побуту Василь Коцан.

Окрім того, на виставці представлені дерев′яні писанки у техніці випалювання та художнього розпису, крашанки, прикрашені композиціями зі стрічок, великодні пряники тощо. Фоном для експонатів стали вишиті рушники, більшість із яких старовинні.

Триватиме виставка “Світ писанки-2017” до 18 травня, коли увесь світ відзначатиме Міжнародний день музеїв. А вже завтра, 7 квітня, на площі Народній у центрі Ужгорода розпочнеться обласний фестиваль-конкурс “Воскресни, писанко!”, у рамках якого площу прикрасять 54 писанкові дерева, а усі охочі зможуть долучитися до тематичних майстер-класів.

Нагадаємо, 30 березня, на центральній площі м.Мукачеве виставили дві унікальні писанки, виконані у техніці художньої ковки та класичного вітражу Тіфані.

Українські Національні Новини

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