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На вечеринке правящей партии Германии женщинам подмешали "наркотик изнасилования" – СМИ

Киев • УНН

 • 272629 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. На летней вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на этой неделе нескольким женщинам могли подмешать "нокаутирующие капли" или так называемый "наркотик изнасилования". Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на внутренний чат партии, пишет УНН.

Детали

По данным Tagesspiegel, от "наркотиков изнасилования" пострадали по меньшей мере восемь женщин, которые были на мероприятии.

В обращении к однопартийцам лидер фракции СДПГ Матиас Мартин заявил, что об инциденте проинформировали полицию Бундестага. Он призвал других возможных жертв немедленно обратиться к правоохранителям.

Из чата социал-демократов стало известно, что один случай подтвердила проверка, и уже предъявлены обвинения неизвестному злоумышленнику.

Вечеринка правящей партии Германии проходила в Берлине 6 июля, перед летними каникулами Бундестага. Как отметили, на мероприятии было около тысячи человек, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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