На вечірці керівної партії Німеччини жінкам підмішали "наркотик зґвалтування" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На літній вечірці Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) цього тижня кільком жінкам могли підмішати "нокаутуючі краплі" або так званий "наркотик зґвалтування". Про це повідомило видання Tagesspiegel з посиланням на внутрішній чат партії, пише УНН.
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За даними Tagesspiegel, від "наркотиків зґвалтування" постраждало щонайменше восьмеро жінок, які були на заході.
У зверненні до однопартійців лідер фракції СДПН Матіас Мартін заявив, що про інцидент поінформували поліцію Бундестагу. Він закликав інших можливих жертв негайно звернутися до правоохоронців.
З чату соціал-демократів стало відомо, що один випадок підтвердила перевірка, і вже висунули звинувачення невідомому зловмиснику.
Вечірка керівної партії Німеччини відбувалася у Берліні 6 липня, перед літніми канікулами Бундестагу. Як зазначили, на заході було майже тисячі людей, зокрема канцлер ФРН Олаф Шольц.
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