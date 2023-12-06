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На уровне 4%: в Совете НБУ называют низкой закредитованность украинцев

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 14:52  •  15797 просмотра

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Василий Фурман из Совета Национального банка Украины отметил, что украинцы имеют низкую закредитованность - около 4%

В Украине сегодня фиксируется невысокий показатель закредитованности граждан, по сравнению с другими странами. На это во время брифинга, как сообщили в медиацентре Украина, указал член Совета НБУ Василий Фурман, пишет УНН.

Мы видим, например, что закредитованность украинцев является низкой, по сравнению с другими странами – она сегодня на уровне около 4%. Это очень невысокий показатель и действительно есть куда развиваться и расти

- сказал Фурман.

Детали

Однако, по словам члена Совета НБУ, достаточно высокой является долговая нагрузка для граждан с низким уровнем доходов.

В то же время, если смотреть на структуру кредитов домашних хозяйств, то две трети из них – потребительские кредиты. А это, отметил Фурман, создает существенное пространство для развития ипотечного рынка кредитования, что в свою очередь будет способствовать оживлению экономического роста в государстве.

Напомним

В июле впервые с начала полномасштабной войны начал расти спрос на потребительские кредиты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
На рівні 4%: у Раді НБУ називають низькою закредитованість українців
At the level of 4%: the NBU Council calls low creditworthiness of Ukrainians
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