На уровне 4%: в Совете НБУ называют низкой закредитованность украинцев

В Украине сегодня фиксируется невысокий показатель закредитованности граждан, по сравнению с другими странами. На это во время брифинга, как сообщили в медиацентре Украина, указал член Совета НБУ Василий Фурман, пишет УНН.

Мы видим, например, что закредитованность украинцев является низкой, по сравнению с другими странами – она сегодня на уровне около 4%. Это очень невысокий показатель и действительно есть куда развиваться и расти - сказал Фурман.

Детали

Однако, по словам члена Совета НБУ, достаточно высокой является долговая нагрузка для граждан с низким уровнем доходов.

В то же время, если смотреть на структуру кредитов домашних хозяйств, то две трети из них – потребительские кредиты. А это, отметил Фурман, создает существенное пространство для развития ипотечного рынка кредитования, что в свою очередь будет способствовать оживлению экономического роста в государстве.

Напомним

В июле впервые с начала полномасштабной войны начал расти спрос на потребительские кредиты.