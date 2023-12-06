На уровне 4%: в Совете НБУ называют низкой закредитованность украинцев
Киев • УНН
Василий Фурман из Совета Национального банка Украины отметил, что украинцы имеют низкую закредитованность - около 4%
В Украине сегодня фиксируется невысокий показатель закредитованности граждан, по сравнению с другими странами. На это во время брифинга, как сообщили в медиацентре Украина, указал член Совета НБУ Василий Фурман, пишет УНН.
Мы видим, например, что закредитованность украинцев является низкой, по сравнению с другими странами – она сегодня на уровне около 4%. Это очень невысокий показатель и действительно есть куда развиваться и расти
Детали
Однако, по словам члена Совета НБУ, достаточно высокой является долговая нагрузка для граждан с низким уровнем доходов.
В то же время, если смотреть на структуру кредитов домашних хозяйств, то две трети из них – потребительские кредиты. А это, отметил Фурман, создает существенное пространство для развития ипотечного рынка кредитования, что в свою очередь будет способствовать оживлению экономического роста в государстве.
Напомним
В июле впервые с начала полномасштабной войны начал расти спрос на потребительские кредиты.
На уровне 4%: в Совете НБУ называют низкой закредитованность украинцев
Василий Фурман из Совета Национального банка Украины отметил, что украинцы имеют низкую закредитованность - около 4%.
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