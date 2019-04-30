На Украину надвигается циклон с Балкан
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Погоду в Украине в среду, 1 мая, будет определять циклон, который переместится с Балкан, поэтому ожидается дождливая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Завтра погоду в Украине будет определять циклон, который переместится с Балкан", - говорится в сообщении.
Так, ожидается дождливая погода, в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - значительные дожди, на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди, в южных и центральных областях - грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
Температура прогнозируется ночью 3-9° тепла, на крайнем юге до 12°; днем 14-20°, завтра в западных и северных областях 10-15°.
Напомним, май придет в Украину дождями с грозами.
Также украинцам дали прогноз магнитных бурь на май.