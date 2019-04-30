На Україну насувається циклон з Балкан
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Погоду в Україні у середу, 1 травня, визначатиме циклон, який переміститься з Балкан, тож очікується дощова погода. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"Завтра погоду в Україні визначатиме циклон, що переміститься з Балкан", - йдеться в повідомленні.
Так, очікується дощова погода, у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - значні дощі, на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі, у південних та центральних областях - грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.
Температура прогнозується вночі 3-9° тепла, на крайньому півдні до 12°; вдень 14-20°, завтра у західних та північних областях 10-15°.
Нагадаємо, травень прийде в Україну дощами з грозами.
Також українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.