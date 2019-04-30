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22 березня, 17:51 • 69870 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 114547 перегляди

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22 березня, 15:05 • 101046 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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22 березня, 11:43 • 81000 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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На Україну насувається циклон з Балкан

На Україну насувається циклон з Балкан

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Погоду в Україні у середу, 1 травня, визначатиме циклон, який переміститься з Балкан, тож очікується дощова погода. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"Завтра погоду в Україні визначатиме циклон, що переміститься з Балкан", - йдеться в повідомленні.

Так, очікується дощова погода, у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - значні дощі, на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі, у південних та центральних областях - грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

Температура прогнозується вночі 3-9° тепла, на крайньому півдні до 12°; вдень 14-20°, завтра у західних та північних областях 10-15°.

Нагадаємо, травень прийде в Україну дощами з грозами.

Також українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.

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