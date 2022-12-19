Украинцев в течение недели ожидает переменчивая погода, иногда с аномальным теплом – прогноз

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"Условия погоды в большинстве областей Украины ожидаются изменчивые и неустойчивые. Будут наблюдаться колебания температуры воздуха, атмосферного давления и периодическое выпадение осадков. В среднем, температурный фон сохранится выше климатической нормы, лишь в начале недели в условиях антициклональной деятельности и рассеянной облачности ожидается морозная погода в большинстве областей, особенно в западной и северной части страны", - прогнозирует синоптик.

Детали

В понедельник, 19 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах в северных и западных областях местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях составит -15...-10°С, на остальной территории -8...-3°С. Днем воздух прогреется до -5...0°С , на северо-западе -9...-4°С.

В вторник, 20 декабря, ночью осадков не ожидается, днем в северной части и на Полесье пройдет небольшой снег, мокрый снег. По остальной стране без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в северных и Харьковской областях будет составлять -12...-7°С, на остальной Украине -8...-3°С. Днем максимальные значения достигнут -2…+3°С.

В среду, 21 декабря, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем в северных, центральных и восточных областях. В западной и южной части преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем -1...+4°С, на крайнем юге и в Крыму местами до +7°С.

В четверг, 22 декабря, в Украине преимущественно без осадков, только в северных и западных областях ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3°С, днем 0…+5°С, на юге до +8°С.

В пятницу, 23 декабря, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в западных, северных и местами в центральных областях страны. В южной и восточной части без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +2...+7°С, на юге и в Крыму +8...+10°С.

На выходные, 24 – 25 декабря, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Вероятные туманы. Ветер удержится западной четверти, 5–10 м/с. В ночное время температура воздуха будет составлять -1…+4°С, днем воздух прогреется до +3…+8°С, на юге до +10°С.