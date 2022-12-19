На українців протягом тижня очікує мінлива погода, іноді з аномальним теплом – прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні із заходу на схід відбувається швидкий перенос повітряних мас, переміщуються рухливі циклони та антициклони, а тому цього тижня погода буде мінливою та нестійкою. Такий прогноз на порталі Meteoprog дав синоптик Ігор Кібальчич, передає УНН.
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«Умови погоди у більшості областей України очікуються мінливими та нестійкими. Спостерігатимуться коливання температури повітря, атмосферного тиску і періодичне випадання опадів. В середньому, температурне тло збережеться вище за кліматичну норму, лише на початку тижня за умов антициклональної діяльності та розсіяної хмарності очікується морозна погода в більшості областей, особливо в західній та північній частині країни», - прогнозує синоптик.
Деталі
У понеділок, 19 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах у північних та західних областях місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, у західній частині південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі у західних і північних областях становитиме -15...-10 °С, на решті території -8...-3 °С. Вдень повітря прогріється до -5...0 °С, на північному заході -9...-4 °С.
У вівторок, 20 грудня, вночі опадів не передбачається, вдень у північній частині та на Поліссі пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На решті країни без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі у північних та Харківській областях становитиме -12...-7 °С, на решті України -8...-3 °С. Вдень максимальні значення досягнуть -2…+3 °С.
У середу, 21 грудня, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем у північних, центральних та східних областях. У західній та південній частині переважно без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С, на крайньому півдні та в Криму місцями до +7 °С.
У четвер, 22 грудня, в Україні переважно без опадів, лише у північних та західних областях очікується мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С, на півдні до +8 °С.
У п'ятницю, 23 грудня, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу у західних, північних та місцями у центральних областях країни. У південній та східній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні та в Криму +8...+10 °С.
На вихідні, 24 – 25 грудня, очікується волога і тепла погода на всій території України. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Імовірні тумани. Вітер утримається західної чверті, 5 – 10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме -1…+4 °С, вдень повітря прогріється до +3…+8 °С, на півдні до +10 °С.