На украинскую армию через приложение "Дія" собрали более 200 млн грн

Цитата

"Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через "Дія". Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных является сверхважной", - сообщил Федоров.

Детали

Чиновник сообщил, что все донаты идут в фонд "Вернись живым", через который украинским военным фонд уже передал:



3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли)



12 206 бронежилетов



5660 шлемов



11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним



391 мобильный роутер



2372 квадрокоптера



11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов



1365 ноутбуков



1173 смартфона (для операторов БПЛА)



426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов



697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов



1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и тому подобное)



73 автомобиля



1317 генераторов для питания



144 источника бесперебойного питания



Дополнение

Национальный банк Украины перечислил на нужды украинских военных уже более 12,9 млрд грн, на спецсчете осталось почти 102 млн грн.