На украинскую армию через приложение "Дія" собрали более 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На украинскую армию через приложение "Дія" собрали более 200 млн грн, которые передают на фонд, что за собранные средства уже закупил тысячи единиц амуниции для защитников, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через "Дія". Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных является сверхважной", - сообщил Федоров.
Детали
Чиновник сообщил, что все донаты идут в фонд "Вернись живым", через который украинским военным фонд уже передал:
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- 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли)
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- 12 206 бронежилетов
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- 5660 шлемов
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- 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним
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- 391 мобильный роутер
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- 2372 квадрокоптера
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- 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов
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- 1365 ноутбуков
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- 1173 смартфона (для операторов БПЛА)
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- 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов
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- 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов
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- 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и тому подобное)
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- 73 автомобиля
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- 1317 генераторов для питания
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- 144 источника бесперебойного питания
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Дополнение
Национальный банк Украины перечислил на нужды украинских военных уже более 12,9 млрд грн, на спецсчете осталось почти 102 млн грн.