На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 68641 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 81361 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 87806 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 92651 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 102769 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 154808 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72024 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153678 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110382 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69611 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 16625 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 10421 перегляди

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

14 квітня, 18:02 • 7496 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 16739 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 6262 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 68639 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 154807 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 177424 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153678 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97475 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99965 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44457 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47782 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62344 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн

Київ • УНН

 • 80015 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн, які передають на фонд, що за зібрані кошти уже закупив тисячі одиниць амуніції для захисників, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн

Цитата

"Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через Дію. Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок. Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою", - повідомив Федоров.

Деталі

Посадовець повідомив, що всі донати йдуть у фонд "Повернись живим", за які українським військовим фонд вже передав:

  • 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
  • 12 206 бронежилетів
  • 5660 шоломів
  • 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
  • 391 мобільний роутер
  • 2372 квадрокоптери
  • 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів
  • 1365 ноутбуків
  • 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
  • 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів
  • 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів
  • 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо)
  • 73 автомобілі
  • 1317 генераторів для живлення
  • 144 джерела безперебійного живлення

Доповнення

Національний банк України перерахував на потреби українських військових вже понад 12,9 млрд грн, на спецрахунку залишилося майже 102 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37