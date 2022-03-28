На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На українську армію через "Дію" зібрали понад 200 млн грн, які передають на фонд, що за зібрані кошти уже закупив тисячі одиниць амуніції для захисників, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через Дію. Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок. Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою", - повідомив Федоров.
Деталі
Посадовець повідомив, що всі донати йдуть у фонд "Повернись живим", за які українським військовим фонд вже передав:
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- 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
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- 12 206 бронежилетів
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- 5660 шоломів
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- 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
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- 391 мобільний роутер
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- 2372 квадрокоптери
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- 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів
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- 1365 ноутбуків
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- 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
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- 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів
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- 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів
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- 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо)
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- 73 автомобілі
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- 1317 генераторів для живлення
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- 144 джерела безперебійного живлення
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Доповнення
Національний банк України перерахував на потреби українських військових вже понад 12,9 млрд грн, на спецрахунку залишилося майже 102 млн грн.