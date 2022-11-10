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На украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска

На украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска

Киев • УНН

 • 284834 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска “Красноильск — Викову-де-Сус”. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“С сегодняшнего дня на украинско-румынской границе работает новый пункт пропуска "Красноильск – Викову-де-Сус". Открыли его совместно с премьер-министром Румынии Николае Чукэ” – написал Шмыгаль.

Детали

"Красноильск – Викову-де-Сус" стал первым с 1998 года пунктом пропуска, который построили с нуля.

Денис Шмыгаль отметил, что после 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач украинского правительства. Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами.

Напомним

До конца 2022 года на границе Украины и Польши откроют новый пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" для легковушек и грузовиков до 3,5 тонн.

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