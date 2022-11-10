На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску

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“Відсьогодні на українсько-румунському кордоні працює новий пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову-де-Сус". Відкрили його спільно з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке” – написав Шмигаль.

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"Красноїльськ – Вікову-де-Сус" став першим з 1998 року пунктом пропуску, який збудували з нуля.

Денис Шмигаль зазначив, що після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності є одним із пріоритетних завдань для українського уряду. Розвиток прикордонної інфраструктури дає змогу наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами.

Нагадаємо

До кінця 2022 року на кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" для легковиків та вантажівок до 3,5 тонн.