На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову-де-Сус”. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Відсьогодні на українсько-румунському кордоні працює новий пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову-де-Сус". Відкрили його спільно з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке” – написав Шмигаль.
Деталі
"Красноїльськ – Вікову-де-Сус" став першим з 1998 року пунктом пропуску, який збудували з нуля.
Денис Шмигаль зазначив, що після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності є одним із пріоритетних завдань для українського уряду. Розвиток прикордонної інфраструктури дає змогу наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами.
Нагадаємо
До кінця 2022 року на кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" для легковиків та вантажівок до 3,5 тонн.