На украинско-румынской границе на пункте "Исакча" образовались очереди транспорта

На украинско-румынской границе на паромном пункте "Исакча" фиксируется скопление транспорта на въезд и выезд, тогда как украинский пункт пропуска "Орловка" работает в штатном режиме без очередей. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

В настоящее время на территории румынского паромного пункта пропуска "Исакча", расположенного напротив украинского пункта пропуска "Орловка", наблюдается значительное накопление транспортных средств как на въезд в Румынию, так и на выезд - говорится в сообщении.

Вместе с тем отметим, что паромный пункт пропуска "Орловка" работает в штатном режиме и обеспечивает ритмичность пропускных операций. Очереди по состоянию на сегодня на территории Украины отсутствуют. Отметим, что курсирование парома осуществляется по графику круглосуточно.

При планировании поездок просим участников международного движения учесть ситуацию, сложившуюся на румынской границе - отметили в ГПСУ.

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