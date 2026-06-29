На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией
Киев • УНН
Из-за сложных погодных условий 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 ограничен пропуск грузовиков в пунктах пропуска Красноильск и Порубное. Ограничения касаются выезда из Украины и движения по территории Румынии.
Украинцев предупредили о временных ограничениях движения грузового транспорта через пункты пропуска на украинско-румынской границе, о чем сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.
По информации, полученной от румынской стороны, в связи со сложными погодными условиями в пунктах пропуска "Красноильск — Викову де Сус" и "Порубное — Сирет" будут действовать временные ограничения. Как минимум 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", а также их дальнейшее перемещение по территории Румынии
Ограничение, как указано, касается всех грузовых транспортных средств, в том числе порожних, и может корректироваться в зависимости от температурного режима.
Эту информацию просят учитывать при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.
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