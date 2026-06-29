На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией

Украинцев предупредили о временных ограничениях движения грузового транспорта через пункты пропуска на украинско-румынской границе, о чем сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

По информации, полученной от румынской стороны, в связи со сложными погодными условиями в пунктах пропуска "Красноильск — Викову де Сус" и "Порубное — Сирет" будут действовать временные ограничения. Как минимум 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", а также их дальнейшее перемещение по территории Румынии