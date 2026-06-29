На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией

$44.860.0651.130.21
ukenru
12:01 • 1944 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
11:43 • 10476 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
10:19 • 16456 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
10:16 • 20462 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 37234 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 37687 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 49807 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 89580 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 134527 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 73125 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+34°
2.4м/с
32%
749мм
Популярные новости
"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером29 июня, 02:33 • 18632 просмотра
Американцы вложили 4,3 миллиона долларов в пансионат для пожилых украинцев в Ворзеле: 173 жителя уже живут в безопасностиPhoto29 июня, 05:56 • 10247 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 32318 просмотра
Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь08:30 • 13033 просмотра
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти09:59 • 13529 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах12:27 • 516 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
11:43 • 10494 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto10:19 • 16464 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo10:16 • 20469 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 32481 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 43185 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 59962 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 71180 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 108969 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 126208 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Из-за сложных погодных условий 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 ограничен пропуск грузовиков в пунктах пропуска Красноильск и Порубное. Ограничения касаются выезда из Украины и движения по территории Румынии.

На фоне жары вводят ограничения для грузовиков на границе с Румынией

Украинцев предупредили о временных ограничениях движения грузового транспорта через пункты пропуска на украинско-румынской границе, о чем сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

По информации, полученной от румынской стороны, в связи со сложными погодными условиями в пунктах пропуска "Красноильск — Викову де Сус" и "Порубное — Сирет" будут действовать временные ограничения. Как минимум 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", а также их дальнейшее перемещение по территории Румынии

- сообщили таможенники.

Ограничение, как указано, касается всех грузовых транспортных средств, в том числе порожних, и может корректироваться в зависимости от температурного режима.

Эту информацию просят учитывать при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.

Экстремальная жара бьет рекорды в Европе, во Франции около 1000 дополнительных смертей29.06.26, 09:37 • 2770 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границейПогода и окружающая среда