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На центральном вокзале Киева задержали мужчину с партией кокаина из ЕС

На центральном вокзале Киева задержали мужчину с партией кокаина из ЕС

Киев  •  УНН

 • 14938 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве на центральном железнодорожном вокзале задержали мужчину с контрабандной партией кокаина в 350 граммов, ввезенного из ЕС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что житель Киевской области незаконно ввез на территорию Украины из страны ЕС с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство "кокаин" весом около 350 гр. В дальнейшем железнодорожным сообщением Львов-Киев мужчина перевез указанное наркотическое средство до центрального вокзала города Киев, где он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Стоимость изъятого наркотического средства при розничной сбыте составляет около 50 тыс. долларов США.

Как указали правоохранители, задержанный - гражданин Украины, который хотел переместить кокаин на территорию Украины "для дальнейшего сбыта".

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Устанавливаются обстоятельства, а также другие лица, которые могут быть причастны к контрабандному ввозу наркотического средства через государственную границу Украины.

Добавим

В начале марта Служба безопасности Украины совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина.

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