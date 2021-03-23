На центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з партією кокаїну з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві на центральному залізничному вокзалі затримали чоловіка з контрабандною партією кокаїну у 350 грамів, ввезеного з ЄС. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
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"У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканець Київської області незаконно ввіз на територію України з країни ЄС з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб “кокаїн” вагою близько 350 гр. Надалі залізничним сполученням Львів-Київ чоловік перевіз вказаний наркотичний засіб до центрального вокзалу міста Києва, де його було затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Вартість вилученого наркотичного засобу при роздрібному збуті становить близько 50 тис. доларів США.
Як вказали правоохоронці, затриманий - громадянин України, що хотів перемістити кокаїн на територію України "для подальшого збуту".
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Встановлюються обставини, а також інші особи, які можуть бути причетними до контрабандного ввезення наркотичного засобу через державний кордон України.
Додамо
На початку березня Служба безпеки України разом з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну.