На центральной площади Мадрида на акцию протеста вышли тысячи людей

Демонстранты, размахивающие испанскими флагами, заполнили центральную площадь города во время крупнейшего протеста, с которым столкнулся Санчес, под лозунгом "За единую Испанию - выборы сейчас!".

Поводом для организации митинга стало решение Мадрида включить "докладчика" в процесс диалога между политическими силами с парламентским представительством в Каталонии, спровоцировав оппозицию, которая сочла это предательством. Оппозиция призвала к досрочным выборам.

В следующую среду правительство проголосует за предложение по бюджету на 2019 год, которое, скорее всего, потерпит неудачу без поддержки каталонских партий, пишет издание. Но эти партии заявили, что их голос за бюджет зависят от каталонских переговоров, включая вопрос независимости, который правительство включать не будет.

Неспособность парламента утвердить законопроект о бюджете может привести к досрочным выборам до следующего запланированного голосования в 2020 году.

Правоцентристские партии "Народная партия" и "Сьюдаданос" организовали воскресную акцию протеста, в которой также участвовала недавно появившаяся крайне правая партия "Вокс".

"Время правления Санчеса закончилось", - заявил лидер протеста Пабло Касадо.

Протест состоялся за два дня до начала суда над 12 каталонскими борцами за независимость, которым грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в мятеже и нецелевом использовании государственных средств за их роль в движении за независимость Каталонии.

Как сообщал УНН, в конце декабря протесты против испанского правительства в Барселоне переросли в столкновения с полицией. В результате более 60 человек получили травмы.