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На центральній площі Мадриду на акцію протесту вийшли тисячі людей

На центральній площі Мадриду на акцію протесту вийшли тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У неділю тисячі людей взяли участь у демонстрації в Мадриді проти політики уряду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса щодо Каталонії, передає УНН з ссілкой на The New York Times.

Демонстранти, які розмахують іспанськими прапорами, заповнили центральну площу міста під час найбільшого протесту, з яким зіткнувся Санчес, під гаслом "За єдину Іспанію - вибори зараз!".

Приводом для організації мітингу стало рішення Мадрида включити "доповідача" в процес діалогу між політичними силами з парламентським представництвом в Каталонії, спровокувавши опозицію, яка визнала це зрадою. Опозиція закликала до дострокових виборів.

Наступної середи уряд проголосує за пропозицію по бюджету на 2019 рік, яке, швидше за все, зазнає невдачі без підтримки каталонських партій, пише видання. Але ці партії заявили, що їх голос за бюджет залежать від каталонських переговорів включно з питанням незалежності, який уряд включати не буде.

Нездатність парламенту затвердити законопроект про бюджет може призвести до дострокових виборів до наступного запланованого голосування у 2020 році.

Правоцентристські партії "Народна партія" і "Сьюдаданос" організували недільну акцію протесту, в якій також брала участь вкрай права партія "Вокс", яка нещодавно з'явилася.

"Час правління Санчеса закінчився", - заявив лідер протесту Пабло Касадо.

Протест відбувся за два дні до початку суду над 12 каталонськими борцями за незалежність, яким загрожує до 25 років в'язниці за звинуваченням у заколоті і нецільовому використанні державних коштів за їх роль в русі за незалежність Каталонії.

Як повідомляв УНН, в кінці грудня протести проти іспанського уряду в Барселоні переросли в зіткнення з поліцією. В результаті понад 60 осіб отримали травми.

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