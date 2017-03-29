На Троещине иа-за ДТП образовался масштабный затор

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110505 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125884 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134819 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127522 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119346 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106676 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107671 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103960 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Около 15:30 на Московском мосту водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем, повлекший масштабный затор. Об этом УНН сообщил в комментарии начальник пресс-службы патрульной полиции Виктор Шеверда.

"Сегодня около 15:30 на Московском мосту водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщил он.

Как отметил начальник пресс-службы патрульной полиции Украины, что после столкновения прибыли патрульные и после общения с водителями фуры и легковушки, обнаружили, что у водителя "Geely" характерные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти обследование на содержание алкоголя в крови, водитель отказался. Из-за этого на водителя составлены два протокола: по ст. 124 и по ст.130.

"Сейчас движение по Московскому мосту затруднено, потому что на месте ДТП ожидают эвакуатор. Пострадавших в этом ДТП нет", - добавил он.

Как сообщал УНН, на Полтавщине столкнулись семь автомобилей .

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