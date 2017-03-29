На Троещине иа-за ДТП образовался масштабный затор

"Сегодня около 15:30 на Московском мосту водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщил он.

Как отметил начальник пресс-службы патрульной полиции Украины, что после столкновения прибыли патрульные и после общения с водителями фуры и легковушки, обнаружили, что у водителя "Geely" характерные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти обследование на содержание алкоголя в крови, водитель отказался. Из-за этого на водителя составлены два протокола: по ст. 124 и по ст.130.

"Сейчас движение по Московскому мосту затруднено, потому что на месте ДТП ожидают эвакуатор. Пострадавших в этом ДТП нет", - добавил он.

Как сообщал УНН, на Полтавщине столкнулись семь автомобилей .