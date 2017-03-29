На Троєщині через ДТП утворився масштабний затор

“Сьогодні близько 15:30 на Московському мосту водій автомобіля "Geely“ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем”, — повідомив він.

Як зазначив начальник прес-служби патрульної поліції України, що після зіткнення прибули патрульні та після спілкування з водіями фури та легковика, виявили, що у водія “Geely” характерні ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти обстеження на вміст алкоголю в крові, водій відмовився. Через це на водія складено два протоколи: за ст. 124 та за ст.130.

“Наразі рух Московським мостом ускладнений, через те що на місці ДТП чекають евакуатор. Постраждалих в цьому ДТП немає”, — додав він.

Як повідомляв УНН, на Полтавщині зіткнулися сім автомобілів.