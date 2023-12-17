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На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят более двух тысяч грузовиков

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 09:16  •  10076 просмотра

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Более 2150 грузовиков стоят в очередях на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей, причем наиболее загруженным является пункт "Шегини-Медика", на фоне сокращения транспортного потока. Недавно в ожидании на границе умер украинский водитель.

По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются три пункты: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", где в очереди стоят 2150 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях ("Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика" - ред.), в очередях в сторону Украины на территории Польши находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини - Медика". Движение конечно идет, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини,

- сказал рассказал рассказал Демченко.

Детали

Демченко добавил, что в разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за последние сутки границу с Украиной пересекли около 1500 грузовиков.

Напомним,

На польско-украинской границе, 16 декабря, умер еще один украинский водитель, который ждал пересечения границы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
На трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею в черзі стоять понад дві тисячі вантажівок
More than two thousand trucks are waiting in line at three checkpoints on the border with Poland
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