На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят более двух тысяч грузовиков

По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются три пункты: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", где в очереди стоят 2150 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях ("Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика" - ред.), в очередях в сторону Украины на территории Польши находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини - Медика". Движение конечно идет, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини, - сказал рассказал рассказал Демченко.

Детали

Демченко добавил, что в разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за последние сутки границу с Украиной пересекли около 1500 грузовиков.

Напомним,

На польско-украинской границе, 16 декабря, умер еще один украинский водитель, который ждал пересечения границы.

