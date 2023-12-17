На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят более двух тысяч грузовиков
Киев • УНН
Более 2150 грузовиков стоят в очередях на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей, причем наиболее загруженным является пункт "Шегини-Медика", на фоне сокращения транспортного потока. Недавно в ожидании на границе умер украинский водитель.
По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются три пункты: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", где в очереди стоят 2150 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях ("Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика" - ред.), в очередях в сторону Украины на территории Польши находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини - Медика". Движение конечно идет, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини,
Детали
Демченко добавил, что в разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за последние сутки границу с Украиной пересекли около 1500 грузовиков.
Напомним,
На польско-украинской границе, 16 декабря, умер еще один украинский водитель, который ждал пересечения границы.
На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят более двух тысяч грузовиков
Более 2150 грузовиков стоят в очередях на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей, причем наиболее загруженным является пункт "Шегини-Медика", на фоне сокращения транспортного потока. Недавно в ожидании на границе умер украинский водитель.
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