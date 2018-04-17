На майские праздники спасатели будут работать в усиленном режиме

"На постоянном дежурстве будет 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники. В случае необходимости мы можем увеличить количество вдвое. В киевском гарнизоне в готовности будет 800 человек и 200 единиц техники. В резерве будет 600 человек и 200 единиц техники. Для обеспечения взрывной безопасности будут дежурить 125 пиротехников и 50 единиц техники. Приоритетом также является и город Одесса. На дежурстве будет 170 спасателей и 35 единиц техники", - сказал он.

Напомним, с конца апреля правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы из-за запланированных многочисленных массовых мероприятий и возможных провокаций в связи с ними.