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На майские праздники спасатели будут работать в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На майские праздники Государственная служба по чрезвычайным ситуациям увеличит количество на дежурстве личного состава и спецтехники. Об этом на селекторном совещании заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

На майские праздники спасатели будут работать в усиленном режиме

"На постоянном дежурстве будет 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники. В случае необходимости мы можем увеличить количество вдвое. В киевском гарнизоне в готовности будет 800 человек и 200 единиц техники. В резерве будет 600 человек и 200 единиц техники. Для обеспечения взрывной безопасности будут дежурить 125 пиротехников и 50 единиц техники. Приоритетом также является и город Одесса. На дежурстве будет 170 спасателей и 35 единиц техники", - сказал он.

Напомним, с конца апреля правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы из-за запланированных многочисленных массовых мероприятий и возможных провокаций в связи с ними.

Украинские Национальные Новости

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