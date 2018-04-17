На травневі свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На травневі свята Державна служба з надзвичайних ситуацій збільшить кількість на чергуванні особового складу та спецтехніки. Про це на селекторній нараді заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"На постійному чергуванні буде 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць техніки. У разі необхідності ми можемо збільшити кількість вдвічі. У київському гарнізоні в готовності буде 800 осіб і 200 одиниць техніки. В резерві буде 600 осіб та 200 одиниць техніки. Для забезпечення вибухової безпеки чергуватимуть 125 піротехніків та 50 одиниць техніки. Пріоритетом також є і місто Одеса. На чергуванні буде 170 рятувальників та 35 одиниць техніки", - сказав він.
Нагадаємо, з кінця квітня правоохоронні органи України переходять на посилений режим несення служби через заплановані чисельні масові заходи і можливі провокації у зв'язку з ними.