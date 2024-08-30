На трассе Киев - Одесса легковушка столкнулась с грузовиком: погиб ребенок, 6 раненых

В Одесской области столкнулись легковушка и грузовик. Как сообщили в полиции Одесской области, в результате ДТП погиб ребенок, еще шесть человек ранены, передает УНН.

По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 30 августа, около 19 часов.

Предварительно установлено, что возле населенного пункта Егоровка произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В легковушке было шесть человек, все они получили травмы.

Погиб один ребенок. Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двум взрослым оказана помощь на месте.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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