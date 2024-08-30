На трасі Київ - Одеса легковик зіштовнувся із вантажівкою: загинула дитина, 6 поранених
Київ • УНН
В Одеській області зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок аварії загинула дитина, ще шестеро людей отримали поранення, двоє дітей та один дорослий госпіталізовані.
В Одеській області зіштовхнулись легковик та вантажівка. Як повідомили у поліції Одеської області, у результаті ДТП загинула дитина, ще шестеро людей поранені, передає УНН.
За даними правоохоронців, ДТП сталася сьогодні, 30 серпня, близько 19-ї години.
Попередньо встановлено, що біля населеного пункту Єгорівка відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.
Загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці.
Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Встановлюються повні обставини події.
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