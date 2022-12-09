На трассе Киев-Одесса произошло столкновение зерновоза с рейсовым автобусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня ночью, 9 декабря, на трассе Киев-Одесса произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом «Van Hool» и грузовым автомобилем «Skania» с полуприцепом-зерновозом. В результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области, пишет УНН.
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«Этой ночью на затяжном подъеме произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом «Van Hool» и грузовым автомобилем «Skania» с полуприцепом-зерновозом, который двигался в попутном направлении в сторону Одессы. В результате аварии погиб водитель автобуса», – говорится в сообщении.
Детали
В полиции отмечают, что четверо пассажиров получили травмы, они были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В рамках производства назначен ряд экспертиз. В настоящее время продолжается следствие.
Дополнение
Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий зашкаливает.