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На трассе Киев-Одесса произошло столкновение зерновоза с рейсовым автобусом

На трассе Киев-Одесса произошло столкновение зерновоза с рейсовым автобусом

Киев • УНН

 • 791696 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня ночью, 9 декабря, на трассе Киев-Одесса произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом «Van Hool» и грузовым автомобилем «Skania» с полуприцепом-зерновозом. В результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области, пишет УНН.

Цитата

«Этой ночью на затяжном подъеме произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом «Van Hool» и грузовым автомобилем «Skania» с полуприцепом-зерновозом, который двигался в попутном направлении в сторону Одессы. В результате аварии погиб водитель автобуса», – говорится в сообщении.

Детали

В полиции отмечают, что четверо пассажиров получили травмы, они были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначен ряд экспертиз. В настоящее время продолжается следствие.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий зашкаливает.

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