На трасі Київ-Одеса сталося зіткнення зерновоза із рейсовим автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні вночі, 9 грудня, на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення між рейсовим пасажирським автобусом «Van Hool» та вантажним автомобілем «Skania» з напівпричепом-зерновозом. В результаті аварії загинув чоловік. Про це повідомляє Національна поліція Одеської області, пише УНН.
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«Цієї ночі на затяжному підйомі сталося зіткнення між рейсовим пасажирським автобусом «Van Hool» та вантажним автомобілем «Skania» з напівпричепом-зерновозом, що рухалися в попутному напрямку у бік Одеси. Внаслідок аварії загинув водій автобуса», – ідеться у повідомленні.
Деталі
У поліції зазначають, що четверо пасажирів зазнали травм, вони були доставлені до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.
Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
В рамках провадження призначено низку експертиз. Наразі триває слідство.
Доповнення
У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти нічим не посипають слизьку дорогу, тому кількість аварій зашкалює.