На трассе "Киев - Чоп" вблизи Житомира разъехался асфальт
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 мая. УНН. Асфальтовое покрытие разъехалось на объездной дороге Житомира, что по трассе “Киев — Чоп”, сообщает УНН пресс-служба патрульной полиции Житомира.
“Инцидент произошел вчера ночью, из-за смещения асфальтового покрытия было затруднено движение на этом участке дороги, патрульные полицейские всю ночь регулировали здесь движение, направляя машины в объезд”, — говорится в сообщении.
Из-за оползня на дороге образовался своеобразный холм, преодолеть который водителям было крайне трудно.
Сейчас на аварийном участке работает служба автомобильных дорог.
Напомним, 28 апреля автобус с музыкантами провалился под асфальт в Киеве в правительственном квартале.