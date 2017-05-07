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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На трасі "Київ - Чоп" поблизу Житомира роз’їхався асфальт

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 травня. УНН. Асфальтове покриття роз’їхалось на об’їзній дорозі Житомира, що по трасі “Київ — Чоп”, повідомляє УНН прес-служба патрульної поліції Житомира.

На трасі "Київ - Чоп" поблизу Житомира роз’їхався асфальт

“Інцидент стався вчора вночі, через зсув асфальтного покриття був утруднений рух на цій ділянці дороги, патрульні поліцейські всю ніч регулювали тут рух, направляючи автівки в об’їзд”, — йдеться у повідомленні.

Через зсув на дорозі утворився своєрідний пагорб, подолати який водіям було вкрай важко.

Наразі на аварійній ділянці працює служба автомобільних доріг.

Нагадаємо, 28 квітня автобус із музикантами провалився під асфальт в Києві в урядовому кварталі.

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