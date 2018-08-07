На трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Всего вытекло около 4 тонн химического вещества. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
В вторник, 7 августа, в 16:09 спасатели получили сообщение об утечке неизвестного вещества из автоцистерны емкостью 35 тонн на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка, за пределами населенного пункта - с.Ивановка.
Отмечается, что автоцистерна перевозила 24 тонн азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где было 8 тонн вещества. Водитель автомобиля перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой.
"Количество азотной кислоты, которая вытекла, составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров", - сообщили спасатели.
По состоянию на 16:00 утечка кислоты остановлена.
Спасатели нейтрализовывают жидкость, которая вытекла из цистерны. На месте работают 35 человек и 7 единиц техники.
Как сообщал УНН, в июле в Харькове грузовик с кислотой протаранил микроавтобус.