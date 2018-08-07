На трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты

В вторник, 7 августа, в 16:09 спасатели получили сообщение об утечке неизвестного вещества из автоцистерны емкостью 35 тонн на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка, за пределами населенного пункта - с.Ивановка.

Отмечается, что автоцистерна перевозила 24 тонн азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где было 8 тонн вещества. Водитель автомобиля перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой.

"Количество азотной кислоты, которая вытекла, составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров", - сообщили спасатели.

По состоянию на 16:00 утечка кислоты остановлена.

Спасатели нейтрализовывают жидкость, которая вытекла из цистерны. На месте работают 35 человек и 7 единиц техники.

Как сообщал УНН, в июле в Харькове грузовик с кислотой протаранил микроавтобус.