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На трасі Дніпропетровщини з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти

На трасі Дніпропетровщини з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Усього витекло близько 4 тонн хімічної речовини. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

У вівторок 7 серпня о 16:09 рятувальники отримали повідомлення про витік невідомої речовини з автоцистерни ємністю 35 тонн на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка, за межами населеного пункту — с.Іванівка.

Зазначається, що автоцистерна перевозила 24 тонни азотної кислоти. Витік стався у першому відсіку цистерни, де було 8 тонн речовини. Водій автомобіля перекачав 4 тонни кислоти з пошкодженого відсіка у порожній.

“Кількість азотної кислоти, що витекла, становить близько 3-4 т, на площі 40-45 кв. метрів”, — повідомили рятувальники.

Станом на 16:00 витікання кислоти припинено.

Рятувальники нейтралізовують рідину, яка витекла з цистерни. На місці працюють 35 осіб та 7 одиниць техніки.

Як повідомляв УНН, у липні в Харкові вантажівка з кислотою протаранила мікроавтобус.

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