На тракторном заводе в российском челябинске мощный пожар: взорвался трансформатор

Мощный взрыв прогремел на челябинском тракторном заводе. Об этом пишут российские паблики и СМИ, передает УНН.

Детали

По сообщениям, на заводе взорвался трансформатор. Как сообщается, сначала произошел взрыв электротраснформатора на территории завода, а затем начался пожар. Представители экстренных служб заявили, что ликвидировали открытый пожар на площади 40 квадратных метров.

Из-за взрыва в прилегающих к предприятию жилых домах исчезли свет и вода.

Напомним, на предприятии производят сельскохозяйственную технику и могли ремонтировать военную. За участие в вооруженной агрессии против Украины завод находится под санкциями.

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