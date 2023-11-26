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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На тракторном заводе в российском челябинске мощный пожар: взорвался трансформатор

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 18:20  •  26071 просмотра

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На челябинском тракторном заводе взорвался трансформатор, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в близлежащих домах.

Мощный взрыв прогремел на челябинском тракторном заводе. Об этом пишут российские паблики и СМИ, передает УНН.

Детали

По сообщениям, на заводе взорвался трансформатор. Как сообщается, сначала произошел взрыв электротраснформатора на территории завода, а затем начался пожар. Представители экстренных служб заявили, что ликвидировали открытый пожар на площади 40 квадратных метров.

Из-за взрыва в прилегающих к предприятию жилых домах исчезли свет и вода.

Напомним, на предприятии производят сельскохозяйственную технику и могли ремонтировать военную. За участие в вооруженной агрессии против Украины завод находится под санкциями.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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