На ВОТ Запорожья возросло количество блокпостов: оккупанты ищут партизан - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожья увеличивают количество блокпостов, проверяют машины и ищут партизан, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Россияне усилили “фильтрационные мероприятия” на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Количество оккупационных блокпостов значительно возросло, отмечают в ЦНС. Сотрудники фсб с собаками проверяют автомобили местных жителей, ища партизан. Нарушителей комендантского часа при этом задерживают, чтобы потом мобилизовать в оккупационную армию.
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