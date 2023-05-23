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19:26 • 44845 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103365 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106869 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107106 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101410 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94177 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110086 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131295 просмотра

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На ВОТ Запорожья возросло количество блокпостов: оккупанты ищут партизан - ЦНС

На ВОТ Запорожья возросло количество блокпостов: оккупанты ищут партизан - ЦНС

Киев • УНН

 • 576423 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожья увеличивают количество блокпостов, проверяют машины и ищут партизан, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

Россияне усилили “фильтрационные мероприятия” на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Количество оккупационных блокпостов значительно возросло, отмечают в ЦНС. Сотрудники фсб с собаками проверяют автомобили местных жителей, ища партизан. Нарушителей комендантского часа при этом задерживают, чтобы потом мобилизовать в оккупационную армию.

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