На ТОТ Запоріжжя зросла кількість блокпостів: окупанти шукають партизан - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Окупанти на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя збільшують кількість блокпостів, перевіряють автівки та шукають партизанів, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Росіяни посилили “фільтраційні заходи” на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Кількість окупаційних блокпостів значно зросла, зазначають у ЦНС. Співробітники фсб із собаками перевіряють автомобілі місцевих мешканців, шукаючи партизан. Порушників комендантської години при цьому затримують, щоб потім мобілізувати до окупаційної армії.
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