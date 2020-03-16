На фоне угрозы COVID-19 оккупационная "власть" Крыма хочет закрыть пропуск через админчерту
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Подконтрольная Кремлю "власть" оккупированного Крыма инициирует закрытие пропуска через админчерту полуострова с Херсонской областью из-за угрозы распространения коронавируса в мире. Об этом 16 марта сказал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
"Все предупредительные меры предпринимаются на границе (админчерте - ред.), сейчас с Владимиром Андреевичем (Константиновым, т.н." спикером крымского парламента "- ред.) и начальником управления ФСБ по Крыму проговорили. Мы сегодня выходим с инициативой в столицу, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии "границы" Крыма с Украиной", - заявил Аксенов.
Он также сообщил, что накануне оккупационное "Министерство здравоохранения Крыма" посетило все пограничные посты, и направило туда дополнительный медперсонал.
Как сообщалось в УНН, до 3 апреля из 230 пограничных пунктов в Украине пропуска будет работать 123, для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.