На тлі загрози COVID-19 окупаційна "влада" Криму хоче закрити пропуск через адмінмежу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Підконтрольна Кремлю "влада" окупованого Криму ініціює закриття пропуску через адмінмежу півострова з Херсонською областю через загрозу поширення коронавірусу в світі. Про це 16 березня сказав російський "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Всі попереджувальні заходи робляться на кордоні (адмінмежі - ред.), зараз з Володимиром Андрійовичем (Константіновим, т.зв. "спікером кримського парламенту" - ред.) і начальником управління ФСБ по Криму проговорили. Ми сьогодні виходимо з ініціативою до столиці, щоб федеральна влада прийняли рішення про закриття "кордону" Криму з Україною", - заявив Аксьонов.
Він також повідомив, що напередодні окупаційне "Міністерство охорони здоров'я Криму" відвідало всі прикордонні пости, й направило туди додатковий медперсонал.
Як повідомлялося в УНН, до 3 квітня з 230 прикордонних пунктів в Україні пропуску буде працювати 123, для протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.