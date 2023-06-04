На фоне столкновений правительство Сенегала приостановило доступ к мобильному интернету

Детали

Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики сообщило, что из-за распространения “подстрекательских сообщений в контексте общественных беспорядков в определенных местностях” данные мобильного Интернета будут приостановлены в течение определенных периодов времени.

Заявление сделали на фоне столкновений, которые продолжаются уже несколько дней по всей западноафриканской стране между сторонниками Сонко и полицией. Официальное количество погибших неизвестно. Правительство говорит, что 15 человек, в том числе двое сотрудников сил безопасности, были убиты, тогда как оппозиция говорит, что 19 человек погибли.

Напомним

В субботу между сторонниками оппозиции и полицией Сенегала в некоторых районах столицы Дакара вспыхнули новые столкновения.