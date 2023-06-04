На фоне столкновений правительство Сенегала приостановило доступ к мобильному интернету
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В воскресенье правительство Сенегала, столица Дакара, временно приостановило передачу мобильных телефонных данных. Такое решение принято, из-за смертельных столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает AP News, пишет УНН.
Детали
Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики сообщило, что из-за распространения “подстрекательских сообщений в контексте общественных беспорядков в определенных местностях” данные мобильного Интернета будут приостановлены в течение определенных периодов времени.
Заявление сделали на фоне столкновений, которые продолжаются уже несколько дней по всей западноафриканской стране между сторонниками Сонко и полицией. Официальное количество погибших неизвестно. Правительство говорит, что 15 человек, в том числе двое сотрудников сил безопасности, были убиты, тогда как оппозиция говорит, что 19 человек погибли.
Напомним
В субботу между сторонниками оппозиции и полицией Сенегала в некоторых районах столицы Дакара вспыхнули новые столкновения.