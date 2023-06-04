На тлі сутичок уряд Сенегалу призупинив доступ до мобільного інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У неділю уряд Сенегалу, столиця Дакару, тимчасово призупинив передачу мобільних телефонних даних. Таке рішення ухвалено, через смертельні сутички між поліцією та прихильниками лідера опозиції Усмана Сонко, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
Міністерство зв’язку, телекомунікацій та цифрової економіки повідомило, що через розповсюдження “підбурювальних повідомлень у контексті громадських заворушень у певних місцевостях” дані мобільного Інтернету будуть призупинені протягом певних періодів часу.
Заяву зробили на тлі сутичок, які тривають вже декілька днів по всій західноафриканській країні між прихильниками Сонко та поліцією. Офіційна кількість загиблих невідома. Уряд каже, що 15 людей, у тому числі двоє співробітників сил безпеки, були вбиті, тоді як опозиція каже, що 19 людей загинули.
Нагадаємо
У суботу між прихильниками опозиції та поліцією Сенегалу в деяких районах столиці Дакара спалахнули нові сутички.